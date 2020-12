Cirone Deiró confirma recurso de R$ 4 milhões para a saúde de Cacoal

Os recursos anunciados pelo deputado Cirone Deiró (PODE) foram liberados pelo governador Marcos Rocha para reforçar o atendimento médico aos pacientes diagnosticados com a Covid-19 no município de Cacoal. Pelo convênio firmado com a prefeitura do município, R$ 3,4 milhões foram liberados pelo governo do estado e outros R$ 680 mil serão de contrapartida da prefeitura. Além dos leitos de Unidades de Terapias Intensivas (UTIs), os recursos também garantem a contratação de profissionais necessários para a assistência médica aos pacientes em tratamento da Covid-19. A iniciativa do deputado Cirone vai reforçar o atendimento aos pacientes de Cacoal e região.

Os recursos são destinados à contratação de novos leitos de UTIs e profissionais da saúde para atuar no atendimento aos pacientes da Covid-19





De acordo com o deputado, os recursos disponíveis na conta do fundo municipal de saúde foram viabilizados nesse segundo semestre, e preveem a contratação de 12 leitos de UTIs.

Além dos novos leitos, o convênio com a prefeitura de Cacoal também garante a contratação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem e demais trabalhadores necessários ao funcionamento das novas Unidades de Terapias Intensivas que serão contratadas na rede particular de saúde de Cacoal.

O deputado afirmou que a ampliação do número de leitos de UTIs nesse momento em que os casos de Covid estão aumentando em todos os municípios, será importante para o atendimento a esses pacientes. “É necessário a ampliação da estrutura no atendimento, com o diferencial para a contratação dos profissionais de saúde, medida que faz parte do nosso esforço do titular da Sesau, Fernando Máximo e toda a equipe técnica do governo para reduzir a sobrecarga de trabalho dos profissionais que estão na linha de frente do atendimento aos pacientes da Covid”, explicou.

Cirone Deiró agradeceu o apoio e a parceria do governador Marcos Rocha com o bem-estar da população e o desenvolvimento do município de Cacoal. Nesse ano, Deiró conseguiu liberar junto ao governador mais de R$ 20 milhões para investimentos em obras de infraestrutura, saúde, educação, pavimentação, reforma e ampliação da rodoviária, também do prédio onde funcionará a farmácia central. “Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, em razão da pandemia, estamos encerrando o ano de 2020, com um excelente saldo de recursos liberados para as diversas áreas do desenvolvimento local”, finalizou.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Assessoria