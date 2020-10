Cirone Deiró beneficia associações de produtores rurais de Cacoal

Deputado acompanhou instalação do novo secador de café na sede da associação Vida Nova

O presidente da Comissão de Agricultura, deputado Cirone Deiró mantém o compromisso de apoiar e incentivar o fortalecimento da cafeicultura rondoniense. Na última sexta-feira (23), o parlamentar fez a entrega de um secador de café aos cafeicultores da associação dos produtores rurais Vida Nova, localizada na linha 10, área rural do município de Cacoal.

Além dos cafeicultores da linha 10, também estão sendo contemplados com recursos de emenda parlamentar liberados pelo deputado Cirone Deiró, as associações da Comunidade Santo Antônio, Aristides Fonseca, Flor da Serra, Desportiva Juventude, Padre Ezequiel Ramim, Novo Horizonte.

Durante a solenidade de entrega, o presidente da associação dos produtores rurais Vida Nova, Alonso José Barreto Silva destacou a importância do compromisso do deputado Cirone Deiró para melhorar as condições de trabalho dos cafeicultores e suas famílias. “Esse trabalho do deputado Cirone Deiró em defesa do homem do campo tem surpreendido de forma positiva a todos nós que há anos, esperávamos por esse apoio e essa mão amiga estendida para ajudar os agricultores”, afirmou.

Alonso José Barreto Silva disse que o secador entregue pelo deputado Cirone Deiró vai assegurar mais qualidade e rendimento ao café comercializado pelos produtores. Segundo ele, esse processo de secagem dos grãos evita a exposição às intempéries, o que normalmente ocorre quando é secado de maneira convencional. “Além de reduzir os custos com a mão de obra garantindo uma redução de custos na produção do café e uma valorização na comercialização final”, disse.

Durante a solenidade de entrega, o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Cirone Deiró falou da parceria que tem mantido com o governador Marcos Rocha em defesa do fortalecimento da agricultura rondoniense. Segundo ele, essa parceria tem trazido excelentes resultados para os agricultores e suas famílias. “Estamos avançando diariamente em nosso compromisso de atender as reivindicações desse importante segmento para a produção agrícola dos municípios rondonienses”, finalizou.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Assessoria