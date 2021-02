Cirone Deiró assume posição na mesa diretora e quer ampliar diálogo com a população

O parlamentar será o 2º secretário, na gestão do presidente Alex Redano para o biênio 2021/2022

“Trago para a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa as reivindicações da agricultura e de toda a cadeia do setor produtivo, empresarial e industrial rondoniense”, afirmou o deputado Cirone Deiró (PODE), ao tomar posse como 2º secretário, na gestão do presidente Alex Redano para o biênio 2021/2022. No período de 2019 a 2020, Cirone foi presidente da Comissão da Agricultura e construiu uma forte parceria com o governador Marcos Rocha para atender as demandas recebidas dos agricultores e representantes do agronegócio, bem como do setor industrial e empresarial. Entre os principais avanços, estão a compra de novos equipamentos e implementos para a agricultura, fortalecimento das associações rurais e apoio a cadeia produtiva do agronegócio rondoniense que foram priorizadas pelo deputado, na Comissão de Agricultura.

Empresário no município de Cacoal, Cirone Deiró sempre se destacou pela dedicação e compromisso com a coletividade. Ex-presidente da associação comercial e industrial de Cacoal, ex-vice prefeito, e ex-secretário de obras do município, Cirone trouxe para a vida pública os princípios e fundamentos que nortearam sua exitosa atividade empresarial. Segundo ele, o segredo para o sucesso, seja qual for a atividade é se dedicar de corpo e alma diuturnamente até conquistar os resultados esperados. “É preciso viver integralmente para alcançar os objetivos propostos, nesse momento meu objetivo é servir da melhor maneira possível os rondonienses”, justificou.

Na Assembleia Legislativa, Cirone assumiu a presidência da Comissão da Agricultura e passou a liderar as ações e projetos voltados ao setor produtivo, especialmente a agricultura. Os resultados desse trabalho em parceria com os demais parlamentares e o governador Marcos Rocha têm trazido excelentes resultados para o desenvolvimento do estado. A retirada da vacinação contra a febre aftosa e o monitoramento do rebanho são algumas das importantes conquistas para o setor. “Valorizamos o diálogo com os agricultores, com os representantes do agronegócio e também da indústria e do comércio que integram essa cadeia produtiva que é a base da nossa economia”, afirmou.

Cirone também atuou como vice-presidente da Comissão de Esporte, Turismo e Lazer, e integrou as comissões do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Além de Transporte e Obras Públicas, Habitação e Assuntos Municipais. A transversalidade das ações pelo bem estar da população e a melhoria da qualidade de vida das pessoas tem sido uma das prioridades do parlamentar que agora integra a mesa diretora pelos próximos dois anos.

Como resultado desse trabalho, Cirone Deiró se destacou na defesa do desenvolvimento econômico com a geração de emprego e renda. Seu trabalho foi decisivo para a instalação de uma indústria no município de Cacoal com investimentos de cerca de R$ 130 milhões e a geração de mais de 300 empregos. “Esse foi um dos nossos compromissos durante o processo eleitoral, sinto e que priorizamos desde o nosso primeiro dia de mandato. Esse é um trabalho que terá continuidade”, assegurou.

Ainda em 2020, fez uma forte interlocução junto ao governo para a liberação de recursos destinados a execução de obras e investimentos em diferentes áreas dos municípios. Foram mais de R$ 25 milhões liberados. Além de atuar na defesa e melhorias da educação, saúde, agricultura, rodovias, ação social e desenvolvimento com a geração de emprego e renda, o deputado Cirone Deiró tem se destacado pela sua capacidade de diálogo com o governo do estado e na busca de soluções dos problemas dos municípios.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO