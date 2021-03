Cirone Deiró anuncia recurso e garante permanência da Usina de Asfalto em Cacoal

Recurso de R$ 2.485 milhões para execução de obras de drenagem já está na conta da prefeitura

Essa semana, o deputado Cirone Deiró (PODE) anunciou duas grandes conquistas para a Capital do Café. A mais importante foi a decisão do governador Marcos Rocha em atender sua solicitação para que a Usina de Asfalto continuasse à disposição do município. A decisão veio, depois de intenso trabalho de articulação política junto ao secretário chefe da Casa Civil e o governador Marcos Rocha. O outro anúncio foi o depósito na conta da prefeitura de Cacoal do valor de R$ 2,485 milhões para a execução das obras de drenagem na Avenida Uirapuru, uma das principais avenidas que faz a ligação do centro da cidade a mais de 10 bairros, inclusive liga a BR 364 a Rodovia do Café.

Os recursos fazem parte do pacote de investimentos que foram liberados pelo deputado Cirone Deiró junto ao govenador Marcos Rocha que serão investidos em infraestrutura na Capital do Café. O parlamentar já liberou mais de 20 milhões de reais para serem investidos na área urbana e rural do município de Cacoal. “São recursos que vão contribuir com o desenvolvimento local e colocar fim a problemas crônicos que a população enfrentava na área de infraestrutura, a exemplo das obras de drenagem que serão realizadas na avenida Uirapuru”, afirmou.

O esforço do deputado Cirone Deiró pela liberação de recursos destinados a obras em diversos bairros da Capital do Café tem sido considerado um marco na história do município. Segundo o residente regional do DER, em Cacoal, Emiliano Mancuso, há muitos anos, o município de Cacoal não tinha um representante com essa capacidade de diálogo com o governo do estado. “Os resultados da capacidade de trabalho e de articulação do deputado se revelam no grande volume de recursos liberados para o nosso município”, destacou.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Assessoria