Chiquinho da Emater parabeniza Porto Velho por seu aniversário

A capital completa 106 anos de criação nesta sexta-feira

O deputado Chiquinho da Emater (PSB) destacou a comemoração dos 106 anos de criação de Porto Velho, capital de Rondônia, nesta sexta-feira (02). Nesta data, em 1943, a pequena comarca do interior amazonense foi desmembrada do município de Humaitá para se tornar capital do Território Federal do Guaporé.

Porto Velho é hoje a mais extensa capital estadual do País, com aproximadamente 600 mil habitantes, sendo atualmente o município mais populoso do Estado de Rondônia. O município foi batizado com esse nome por conta da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM), foi sobre os trilhos desta ferrovia às margens do Rio Madeira que a cidade nasceu.

“Quero desejar meus parabéns a todos os Portovelhenses que ajudam com o desenvolvimento desta capital próspera. Parabéns Porto Velho!”, celebrou o deputado.

Fonte: ALE/RO