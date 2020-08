Centro de Reabilitação tem obras iniciadas em Porto Velho

No último final de semana, a deputada federal Silvia Cristina (PDT), esteve visitando as obras do Centro de Reabilitação de Porto Velho, que seguem em ritmo acelerado. A obra que já está na parte de escavação e concretagem para dar início a construção dos pilares, é fruto do recurso de R$ 16.500,000,00 ((Dezesseis milhões e quinhentos mil reais), de emenda individual de bancada da deputada.

Um projeto similar ao Centro de Reabilitação que será construído já existe em Barretos – tendo como madrinha do Centro a primeira dama Michelle Bolsonaro – foi quando, em uma visita, a deputada conheceu o projeto e se apaixonou pela ideia e quis trazer para Rondônia.

“É com imensa felicidade que anuncio o início dessa obra tão esperada pela população rondoniense. Vamos seguir acompanhar juntos cada evolução desse projeto, que logo mais estará à disposição da população”, disse a deputada.



A obra está sendo construída pela mantenedora, Fundação Pio XII. O Centro, que terá sede nas dependências do espaço do Hospital de Amor, não irá atender apenas pacientes com câncer, mas sim, todos os pacientes com necessidades especiais físicas entre essas, pessoas que foram acometidas por acidentes que tiveram seus membros amputados ou que tiveram lesão medular, pacientes cognitivos com síndrome de Autismo, Síndrome de Down e com dificuldades auditivas e visual.

O Centro de Reabilitação também fabricará próteses e orteses, além de próteses auditivas e visuais. A deputada Sílvia Cristina falou da importância desta obra para Rondônia. “Será o maior e mais avançado Centro de Reabilitação de Rondônia. Todo mundo sabe o meu compromisso com a saúde de Rondônia e cuidar de pessoas com necessidades especiais também é uma de nossas bandeiras. Esse recurso da ordem de R$ 16 milhões e meio é suficiente para a construção do Centro e também para a compra de todos os equipamentos necessários para a realização desta grande obra. Minha bandeira será sempre a saúde e seguimos juntos fazendo o melhor pra a população rondoniense”, frisou a deputada.

