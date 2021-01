CENSA Betim recebe vacinas contra o COVID-19 para pessoas com deficiência intelectual

A educanda Lynne Wilson, com 70 anos de idade e residente do CENSA desde a fundação, há 56 anos, recebeu a primeira aplicação do imunizante Coronavac –

Após 11 meses de incertezas, angústias e, principalmente, muitos cuidados para preservar a saúde dos seus educandos, o CENSA Betim iniciou a manhã desta sexta-feira (29) com a notícia que todos tanto aguardavam. As vacinas Coronavac, contra o vírus SARS-COV-2, causador do Covid-19, chegaram na instituição e a primeira dose já foi aplicada em todos os 90 educandos que residem no local. A primeira pessoa com deficiência intelectual a ser imunizada com a foi a Lynne Wilson, que tem 70 anos de idade e é cuidada pelo CENSA desde a sua fundação, há 56 anos.

Emocionada, Natália Costa, diretora do CENSA Betim, destacou a importância deste momento. “Isso significa a proteção contra uma doença a qual eles são vulneráveis não pela deficiência, mas pelo comportamento, pois levam as mãos à boca, tocam em superfícies e levam à face, muitos não conseguem usar máscaras e, além de tudo isso, eles gostam muito de abraçar. Depois da segunda dose, após passar o período da janela imunológica, poderemos reabrir a instituição para a receber pais, amigos e familiares, claro, de forma gradativa, mediante agendamentos e tomando todos os cuidados necessários, com luvas, máscaras e uso de álcool em gel. Os nossos educandos perderam o convívio familiar durante todo este período e agora as famílias poderão voltar a visitar os seus amados”, comemora.

A diretora da instituição ressalta que, mesmo com a aplicação da primeira dose da Coronavac, todos os protocolos continuam em vigor, com uso obrigatório de máscaras por colaboradores e prestadores de serviço, desinfecção de objetos e espaços, uso constante de álcool em gel, lavagem periódica das mãos dos educandos e ainda a restrição de visitas. Natália Costa ressalta que ainda não é o momento de relaxar com as medidas, pois ainda é necessária a aplicação da segunda dose, além da imunização dos colaboradores, o que deve ocorrer nas próximas fases de vacinação, que segue o calendário estabelecido pelas autoridades de saúde.

Fundado em 1964, o CENSA Betim é referência nacional nos cuidados a pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a outros transtornos, e da sua família, assegurando-lhes qualidade de vida e uma educação socializadora. A instituição conta com uma equipe transdisciplinar, composta por profissionais da medicina, psicologia, psiquiatria, além de cuidadores e educadores. Se destaca por oferecer uma proposta diferenciada, com atividades esportivas e recreativas, escolaridade especial, equitação e oficinas de música, teatro e artesanato, em um ambiente familiar e integrado à natureza.

