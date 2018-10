CDL marca presença na expojipa com o Espaço Multissetorial

O Multissetorial que é promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná – CDL é uma das grandes atrações da feira agropecuária. Com uma proposta de fomento da economia, atrai empresários de diversos segmentos para o fortalecimento e divulgação da marca, produtos e serviços, afim de que eles façam bons negócios durante os cinco dias de feira.

Exemplo disto é a empresa Rommanel, que atua no segmento de joias folheadas para o público feminino e masculino. Há nove anos que eles participam do Espaço Multissetorial, trazendo para a feira as novas coleções e demonstrando a delicadeza qualidade do produto. “Para nós é sempre importante estarmos aqui marcando presença. É uma feira onde circula um volume imenso de pessoas e que nos possibilita a consolidação da nossa marca e produto”, destacou Katiuscia Soares, gerente.

O espaço é também uma vitrine de negócios para os novos empresários como Baltazar Júnior que em 2017inaugurou uma loja voltada para artigos esportivos. Segundo o empresário, a ideia é divulgar sua loja e aproveitar para expor as novidades que dentre eles estão os bonecos conhecidos como os cavalinhos do fantástico. “É a primeira vez que estou participando da feira. Ouvi falar muito bem do Espaço Multissetorial e resolvi participar. Estou ansioso e cheio de expectativas. Espero alcançar excelentes resultados”, frisou.

Neste ano, a CDL inovou, apresentando um novo conceito em decoração para o Espaço Multissetorial, deixando-o mais visível e agradável para que os visitantes da feira possam conhecer as novidades. De acordo com Kariny Matias, coordenadora comercial, a expectativa é de que durante os cinco dias de feira mais de 100 mil pessoas passem pelo local. “A expojipa se reinventou e nós também. Nossa expectativa é de que todos os expositores possam alcançar suas metas e propagar a marca de seus produtos”, acrescentou.

O espaço Multissetorial conta com 24 estandes e 18 expositores de diversos segmentos. A 39ª Expojipa que acontece até o próximo domingo (30-09) deve atrair um público de mais de 100 mil pessoas durante os cinco dias de festa.