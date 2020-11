CARREATA – Alisson Sandubas reuni nesse sábado apoiadores em mega Carreata

O candidato a vereador Alisson Sandubas (PSDB), realiza neste sábado, uma mega carreata de encerramento da campanha pelas ruas da Capital. A concentração está marcada para as 8h em frente à sede do PSDB, localizado à rua Nicarágua, 830. Os carros irão seguir nas principais avenidas de Porto Velho.

Alisson convida a toda a população para participar do evento que irá reunir todos aqueles que apoiam e acreditam neste projeto. “Nosso encerramento não poderia ser diferente, vamos reunir aqueles que estiveram conosco desde o início, os que aderiram ao projeto e os que tem desejo de ainda aderir, vamos levar essa bandeira às ruas, mostrar quem é o candidato Alisson Sandubas e encerrar com chave de ouro”, enfatiza.

A expectativa é de pelo menos 200 carros presentes, está sendo programado todo um planejamento de segurança para o trajeto com o intuito de evitar transtornos no transito e para o comercio local.

“Queremos levar um clima bem festivo às ruas, porém estamos preocupados em manter a ordem e a segurança de todos no trânsito e o bem-estar dos comerciantes que estarão no trajeto” completa.