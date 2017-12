Hospital de Câncer da Amazônia é habilitado e presidente Michel Temer vem a Rondônia inaugurar

Rondônia se confirma como referência para o tratamento oncológico em toda Região Norte. O Hospital de Câncer da Amazônia, o Hospital do Amor será inaugurado nesta quinta-feira (23) em Porto Velho, oportunizando maior assistência aos pacientes com câncer. O presidente da República, Michel Temer, vem a Rondônia para a cerimônia a convite do presidente do Hospital de Câncer da Barretos, Henrique Prata, e da deputada federal Marinha Raupp, que se dedicou para a habilitação/credenciamento da unidade.

A habilitação do hospital, que assegura o pleno funcionamento da unidade e o recebimento dos recursos também será efetivada nesta quinta-feira com a publicação no Diário Oficial da União. Desde o final do ano passado Marinha tem trabalhado junto à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e a Secretaria de Estado da Saúde para o credenciamento do Hospital do Amor.

No ultimo dia 09, Marinha Raupp junto com Henrique Prata e o deputado federal Baleia Rossi, líder do PMDB na Câmara dos Deputados, estiveram em audiência com Temer falando sobre o Hospital da Amazônia, quando foi feito o convite.

Prata destacou a posição da deputada Marinha, na busca da melhoria da qualidade da saúde de Rondônia, com destaque para a ampliação dos serviços de tratamento de câncer, com o credenciamento do Hospital do Amor e o pedido de inserção de Rondônia no Plano de Expansão de Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Fiquei muito feliz com o compromisso da deputada Marinha, de liderar todo esse processo de credenciamento. Estamos de mãos dadas com a força política do Estado para atender a esta ação, porque se não saísse esse credenciamento não poderíamos abrir esse ‘gigante’, que tem como propósito de humanização no atendimento, que vai impressionar qualquer serviço privado que tem em qualquer parte da capital de São Paulo e do Brasil”, ponderou.

Desde o 1º de agosto o Hospital está funcionando com consultas, tratamento com quimioterapia e coletas de sangue. O atendimento de todas as etapas do tratamento de câncer assegura que o paciente possa passar este momento difícil perto de sua família.