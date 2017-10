Ciclistas ganharão espaço adequado em Ariquemes

Por Daniel Santana

Seja profissional ou amador, o ciclismo tem ganhado cada vez mais adeptos por todo o país. Com a expansão do esporte, os grandes centros têm se empenhado para ampliar a oferta de ciclovias para que o praticante tenha mais segurança.

Em Ariquemes, estão sendo investidos mais de R$ 1,5 milhão na construção da ciclovia, na Avenida Capitão Silvio, que terá extensão de 1.659,70 metros, seguindo o padrão do Ministério das Cidades.

Para o senador Valdir Raupp (PMDB), autor da emenda, o esforço favorece a qualidade de vida da população, além de contribuir para o meio ambiente.

“Essa ciclovia tem se tornado um verdadeiro espaço alternativo. Além dos ciclistas já constatei que várias pessoas estão fazendo caminhadas, além de sediar vários eventos como a Expovale e a Expovarejo que acontecerem neste local. Estão sendo investidos aqui também, R$ 500 mil para a drenagem do ambiente e vamos propor ao prefeito, que esse projeto seja ampliado. Queremos que essa seja a primeira etapa, de outras que queremos implantar aqui”, disse o senador.

De acordo com o pesquisador Fábio Tieppo, do Núcleo de Economia Urbana da USP, em pesquisa publicada no Jornal da USP, os investimentos em ciclovias vêm aumentando com o passar dos anos, tanto por questões urbanísticas quanto ambientais, pois o uso das bicicletas no transporte diminui a quantidade de carros nas ruas , e consequentemente a emissão de gases poluentes.

Entre os benefícios apontados estão os custos mais baixo da mobilidade, incentivo à saúde devido a atividade física, segurança, pela redução de acidentes, qualidade de vida trazida pela recreação e, ainda, a diminuição da poluição.

“Temos buscado criar esses espaços de lazer no município. A vida mais saudável requer atenção e investimentos do poder público, e para isso as parcerias são importantes. O senador Raupp e a deputada federal Marinha Raupp (PMDB) entendem e apoiam esse tipo de investimento, que traz benefícios não apenas urbanísticos, mas de qualidade de vida para a população, e nós somos gratos por isso”, declarou o prefeito Thiago Flores (PMDB).

Assessoria de Imprensa