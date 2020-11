Candidato Alisson Sandubas realiza pit stop´s e caminhadas em Porto Velho

À medida que se aproxima o dia em que as pessoas irão às urnas exercer seu papel de cidadão em uma sociedade democrática, os trabalhos de divulgação do candidato a vereador Alisson Sandubas avançam e tomam cada vez mais forma.

Para o candidato, a receptividade da população tem sido bastante positiva, as pessoas estão abertas em conhecer as propostas de trabalho. “Onde chegamos estamos percebendo uma receptividade incrível, os moradores têm mostrado interesse em escutar nossas propostas, guardam o folder para ler em casa, vejo que o povo está em busca de mudança, fugindo daquela forma politiqueira de trabalhar”, explica.

É possível encontrar todos os dias em diversos pontos de Porto Velho o candidato juntamente com amigos e apoiadores realizando caminhadas nos principais centros comerciais e em ruas nos bairros e centro, os pit spots acontecem nos principais cruzamentos da Capital. Todos fazendo uso dos cuidados indicados para a segurança contra o contagio da Covid-19, que são entre eles, máscara e higienização das mãos com álcool 70%.

Os participantes levam em mãos o folder contendo as principais propostas de trabalho de Alisson em bairros como Aeroclube, Jardim Santana, Cohab Floresta, entre outros. Durante esse trabalho o candidato tem a oportunidade de poder conversar com o cidadão, escuta e tem conhecimento das necessidades de cada um. “Esse trabalho corpo a corpo é uma das partes mais gratificantes da campanha, são esses momentos que realmente me dão a certeza de que o povo precisa de alguém que brigue por eles na Câmara”, enfatiza o candidato.