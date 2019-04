Cacoal: Inscrições para casas populares vão até 27 de março

A distribuição de senhas a pessoas que possam concorrer a uma, das 300 casas populares que estão sendo construídas em Cacoal.

Essas informações foram repassadas pela Prefeita Glaucione Rodrigues, que falou ainda da importância dessas casas para as famílias cacoalenses e também dos R$ 21 milhões desta obra para o comércio local.

Para participar do sorteio, as famílias precisam ter renda de até R$ 1,8 mil, como critério inicial. As famílias afetadas pelas enchentes deste ano, sobretudo no riozinho, têm a oportunidade de participar do sorteio e deixar as áreas de risco e, para a Prefeita, é fundamental que nenhuma outra família ocupe as casas alagadas, para evitar que o problema se repita.

Ela garantiu ainda toda transparência na seleção das pessoas e critérios rigorosos na fiscalização de quem vai receber as chaves das casas. “Peço encarecidamente que quem já tenha uma moradia não participe do sorteio. Essas casas são pra quem realmente não tem onde morar ou more em área de risco. Nós fiscalizaremos com rigor todo o processo”, disse Glaucione Rodrigues.