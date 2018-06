Cacoal incentiva a instalação de entidade nacional de qualificação de jovens

Um polo do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE deve ser implantado nos próximos meses em Cacoal. A instituição oferece aos estudantes de nível médio, técnico e superior oportunidades de estágio ou aprendizado, com atividades práticas e teóricas. O CIEE desenvolve seus programas em todo território nacional e conta com parcerias de empresas privadas, órgãos da administração pública, empresas de economia mista e centenas de instituições de ensino.

A convite do vice-prefeito Elcirone Deiró, o gerente regional do CIEE, Sérgio Alencar da Silva, esteve no município na segunda-feira (28) e se reuniu com membros da administração municipal e representantes de ensino da rede privada. Durante a reunião foram abordados assuntos referentes a implantação e as possíveis parcerias entre a entidade e a prefeitura, por meio das secretarias e autarquias.

Elcirone Deiró explicou que, além atender a demanda do município com o emprego de mão de obra qualificada por meio de estagiários, o CIEE servirá também de suporte para as instituições de ensino e empresas locais e da região com a preparação de jovens para o mercado de trabalho.

“O CIEE é uma empresa que há muitos anos prestam realevantes serviços de qualificação profissional de jovens e estudantes, por isso fiz a propostas a eles sobre a possibilidade da implantação de um polo no município, tendo em vista que Cacoal é um polo em educação, e o público destas instituições necessita de programas que os auxiliam na entrada no mercado de trabalho”, destaca.

Segundo o secretário municipal de Ação Social e Trabalho, Elias Moisés Silva, os jovens atendidos pela pasta deverão ser beneficiados pelos programas oferecidos pela empresa. “Hoje atendemos um grande número de jovens vítimas de violência, que são carentes de programas de qualificação profissional. O CIEE poderá nos atender por meio de parcerias legítimas e transparentes”, esclarece.

O CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.

De acordo com o gerente regional do CIEE, Sérgio Alencar da Silva, Cacoal será a segunda cidade de interior na região Norte a receber um polo. “Cacoal foi escolhida por ser núcleo que atende a população de várias cidades da região, por isso foi escolhida para receber uma unidade polo. Agora vamos buscar locais para instalação e possíveis parcerias para atender o setor público e a rede privada”, esclarece.