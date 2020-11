Black Friday: você já está preparado?

Especialista comenta os erros comuns cometidos em uma das principais datas do comércio

A última sexta-feira do mês de novembro é uma das datas mais aguardadas dos Estados Unidos. O dia conhecido como “Black Friday”, que disponibiliza descontos tentadores antes de dar início às vendas do Natal, tomou proporções gigantescas no país norte americano.



No Brasil, este mesmo conceito chegou para ficar e faz mais sucesso a cada ano por aqui. Porém, essa também é uma época em que muitas empresas recebem números recordes de reclamações, seja por fazerem propaganda enganosa, não atenderem às demandas dos clientes, dentre outras razões.



Aline Oneda, especialista em marketing e encantamento do cliente, destaca que, nem sempre, esses imprevistos são propositais e, infelizmente, muitas empresas podem ser vítimas de algum erro comum na Black Friday. “O principal problema é que um simples detalhe pode acabar com a credibilidade de um negócio. Então, nessa época, as promoções precisam ser muito bem pensadas”, destaca.



Fidelização



Além de ser um momento fundamental para acabar com os produtos encalhados e alavancar as vendas, a Black Friday também é importante para conquistar mais clientes. Por isso, é fundamental fazer tudo de maneira correta para que, no fim, o efeito não seja contrário ao desejado. “A primeira etapa é fazer tudo com antecedência. Crie estratégias, estabeleça metas e faça tudo de forma mais segura e honesta possível”, ressalta.



Portanto, nada de aderir ao costume de aumentar os preços dias antes, só para abaixar na última semana de novembro. “Isso já está batido e, provavelmente, irá acabar com a sua reputação. Então, faça promoções verdadeiras e viáveis ao seu negócio”.



Ainda dá tempo?



O mês de novembro já começou e para quem não se preparou com antecedência, vale a pena participar da Black Friday? Segundo Aline, nesse momento, os cuidados devem ser redobrados, mas, mesmo assim, vale a pena alguma ação para não ficar de fora de uma das melhores datas do comércio e ainda para conseguir fidelizar alguns clientes. “O segredo, nesse caso, é fazer o que estiver ao seu alcance. Não adianta querer os mesmos resultados de quem já se preparou o ano todo. Então, separe aqueles produtos que você gostaria que tivesse mais destaque, por exemplo, e faça promoções especiais que não irão atrapalhar o orçamento”, orienta.



Aline também destaca um erro comum que deve ser evitado nesse período. Segundo a especialista, as promoções devem seguir o período estipulado nas divulgações. “Quando se estende para a data além da divulgada, geralmente porque o cliente pede, se perde o senso de urgência da oferta. Além de desvalorizar o produto ou serviço”, acrescenta.



Fonte: Aline Oneda, publicitária, especialista em marketing e encantamento do cliente. https://www.instagram.com/alineoneda/