Avanço da ortodontia de Rondônia é apresentado em Congresso Mineiro

Casos de sucesso da ortodontia de Rondônia foram mostrados no Congresso Mineiro de Odontologia realizado recentemente em Uberlândia, Minas Gerais.

O avanço de tratamentos ortodônticos em pacientes rondonienses foi apresentado no evento de repercussão nacional pela ortodontista de Porto Velho, Juliana Volpato Curi Paccini.

Ela proferiu a palestra A Importância do Diagnóstico Precoce na Ortodontia e Ortopedia para uma plateia formada por acadêmicos, pesquisadores, especialistas, além de estudiosos de Minas e outros estados.

Ao avaliar a missão de representar a ortodontia de Rondônia num acontecimento de relevância acadêmica e cientifica para o Brasil, a palestrante parafraseou o famoso filósofo, Mario Sergio Cortella , que fez a abertura do Congresso.

“Por mais que a gente pense que chegou ao topo do conhecimento, sempre faltará um degrau para aprendermos, porque o conhecimento é algo dinâmico”, destacou a odontóloga que tornou – se uma referência da ortodontia na região Norte.

Movida por essa filosofia de socializar boas notícias do tratamento ortodôntico, a especialista em ortodontia e ortodontia facial dos maxilares e mestre em ortodontia continua sua saga trocando informações com seus pares, visando a construção do saber.

No mês de outubro deste ano, participará do Congresso da Sociedade Paulista de Ortodontia (SPO- São Paulo), maior congresso da América Latina, que acontecerá no Center Norte. Mais uma vez, apresentará resultados positivos da ortodontia rondoniense.

Sua explanação é sempre marcada pela apresentação dos bem sucedidos trabalhos clínicos de casos tratados na sua clínica particular e na Soep – Sistema Odontológico de Estudo e Pesquis -, onde é coordenadora da pós – graduação.

A Soep oferece cursos a dentistas que buscam o titulo de especialista em ortodontia e implantodontia. Os alunos realizam tratamentos de ortodontia, implantodontia e reabilitação bucal em pacientes da comunidade.

Sua equipe de professores e alunos já se destacou no Congresso da Sociedade Paulista de Ortodontia, apresentando o maior número de trabalhos clínicos e científicos, no encontro que reúne as maiores autoridades mundiais da ortodontia.

João Albuquerque