Aulas presenciais seguem suspensas na rede municipal

A retomada das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino foi debatida quarta-feira (10), durante reunião do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, com um grupo de pais voluntários que representando a sociedade civil organizada, e a secretária municipal de Educação (Semed), Gláucia Negreiros. Chaves anunciou que as atividades escolares presenciais seguem suspensas, mas continuam na plataforma ‘Escola Virtual’.

O prefeito ouviu os argumentos favoráveis ao retorno das aulas presenciais apresentados pelo grupo, mas ponderou que a situação provocada pela pandemia (Covid- 19) exige medidas preventivas.

“Neste momento não é possível o retorno das atividades presenciais”, afirmou Hildon Chaves . Segundo ele, neste momento estão sendo adotadas as medidas sanitárias e de prevenção à proliferação do vírus baseadas no Plano de Retorno às Aulas Presenciais, que foi elaborado com a participação de diversos órgãos representados em um Comitê de Gestão e Decisão coordenado pela Semed..

Hildon reforçou ainda que o plano em questão prevê que as aulas só devem retornar quando houver autorização das autoridades sanitárias. “Infelizmente, os dados de contaminação em Porto Velho ainda são preocupantes”, destacou ele.

“Há uma preocupação muito grande do Poder Público Municipal com a Educação com a saúde, tanto dos profissionais da área quanto das crianças e de suas famílias”, acrescentou o prefeito.

ENSINO MUNICIPAL NÃO PAROU

A secretária municipal de Educação Gláucia Negreiros tranquilizou os voluntários a respeito do planejamento do ano letivo municipal. “Apesar da suspensão das aulas presenciais, o Ensino não parou. Foram disponibilizadas atividades remotas via plataforma ‘Escola Virtual’, além de atividades impressas disponibilizadas semanalmente aos alunos que não têm acesso à internet. “Fazemos o acompanhamento de perto com professores e equipe pedagógica de cada unidade escolar”, destacou.

A secretária afirmou ainda que há um compromisso e responsabilidade da pasta para que gestores das unidades escolares apliquem as medidas de prevenção e as adequações necessárias contra a Covid-19 quando ocorrer o retorno das aulas presenciais. “Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) como as máscaras, serão oferecidas aos alunos e profissionais da Educação, além de álcool em gel, tapetes sanitizantes e totens, já estão sendo licitados para atender as demandas que o momento requer”.

ENCAMINHAMENTOS

Durante a reunião ficou decidido que a partir do momento que a Capital entrar na Fase 3 ou 4 do Plano “Todos por Rondônia”, elaborado por técnicos do Governo do Estado, o diálogo se estreitará com os sindicatos da categoria. Ainda ficou acertado que os integrantes do grupo de pais vão receber uma cópia do Plano no formato digital e que será disponibilizada uma vaga para acompanhamento de reuniões que discutem a Educação em tempos de pandemia.

INTEGRANTES DO COMITÊ

Comitê de Gestão e Decisão da Semed, responsável pela elaboração do Plano de Retorno às Aulas Presenciais, é formado por representantes do Conselho Municipal de Educação (CME), Sindicato dos Trabalhadores Em Educação no Estado de Rondônia (Sintero), Sindicato dos Professores e Professoras no Estado de Rondônia (Sinprof), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, além do Ministério Público de Rondônia (MP/RO).

