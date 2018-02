Audiência pública apresentará atividades do 3º quadrimestre de 2017

No próximo dia 21 será realizada a Audiência Pública Municipal de apresentação do Relatório das Atividades Desenvolvidas no 3º Quadrimestre de 2017 pela administração municipal em Cacoal. A audiência será realizada a partir das 14 horas no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Presidente Médici nº 1849, bairro Jardim Clodoaldo.

O objetivo da audiência é o acompanhamento das metas atingidas no período, em cumprimento ao Plano Plurianual(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), analisar o desempenho do Município de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações vigentes.

Toda a população é convidada a participar da audiência.