Atleta por propósito: Vini Murta mostra que o “esporte” é um dos melhores caminhos para as pessoas não desistirem da vida

Na imagem: Vini Murta – Crédito: Paulo Sanches.

Do zero ao extraordinário, o Humanista, Designer e Influenciador Digital se coloca à prova para estimular as pessoas a resistirem às adversidades

A prática de esportes beneficia grandiosamente a sociedade, sabe por quê? Porque de acordo com especialistas da área médica ela atua em alguns campos importantíssimos do desenvolvimento humano. Em primeiro lugar, o condicionamento, já que melhora a flexibilidade, a força muscular, fortalece os ossos e as articulações. Já em segundo, desenvolve habilidades psicomotoras, reduzindo a probabilidade de aparecimento de doenças e, em terceiro, atua no campo social, já que influencia os jovens a quererem ser pessoas melhores através dos estudos e de uma profissão satisfatória.

Com essa ideologia, Vini Murta (com trabalhos no campo social há mais de 20 anos), Humanista, Designer, Influenciador Digital e atleta, mostra através do projeto “Decida Viver”, que o esporte é a melhor forma de encarar as adversidades da vida. Prova disso, é que por meio do Triathlon, ele tem percebido que muitas pessoas enxergam nele uma forma de vencer na vida! Em entrevista, ele fala mais sobre a prática do esporte e também do projeto “Decida Viver” que vem ajudando muitas pessoas.

– Vini Murta, a ideia de praticar o Triathlon e estar na prova do IronMan é um forma de incentivar as pessoas a não desistirem da vida?

Sim! Eu sou prova viva disso, já que sai do zero para me tornar um atleta dentro de uma das mais difíceis modalidades da modalidade Triathlon que é o IronMan. Sem fazer provas intermediárias e nunca ter praticado natação, ciclismo e corrida antes, me desafiei a incentivar as pessoas a não desistirem da vida. Já enfrentei os desafios da depressão, da síndrome do Pânico e até a tentativa do auto extermínio em minha infância, e por isso, vi no dia a dia que viver é a melhor opção.

– Quando foi que tudo isso começou de verdade em sua vida? Digo, dos treinos se tornarem uma motivação?

Tudo isso teve início em junho do ano de 2019, quando, após muitas tentativas de apoio para a estruturação do projeto Decida Viver, vi que estava na hora de fazer algo de forma “independente”. Assim, me coloquei como motivador através dos treinos diários publicados nas minhas redes sociais.

– Houve algum tipo de apoio Vini Murta para o andamento do seu projeto? Qual?

Para os meus treinos eu conseguiu apoio nos primeiros meses da Flipper Academia de natação no Bairro Castelo e da ENDORFINA Assessoria Esportiva na Pampulha, que estão me preparando para nobre causa. Afirmo que os esportes foram de grande importância na minha estruturação física e até psíquica, emocional e espiritual, porque eu praticava no período das atividades físicas as técnicas que aprendia sobre o desenvolvimento das pessoas, ou seja, adquirido pelas pesquisas, cursos e terapias.

– Podemos dizer então que o projeto “Decida Viver” tem como foco total a valorização da vida? Como você descreveria?

Claro! O propósito do projeto Decida Viver é falar sobre a valorização da vida o ano inteiro e não apenas em setembro. Para isso, vamos juntar forças e apoia-lo para que se faça uma grande prova e que o projeto seja estruturado. Uma frase que sempre utilizo para mobilizar a responsabilidade social é que: ‘Juntos somos melhores que sós!’ Lembre-se, você também pode salvar vidas apoiando ações como essa.

Contatos:

Vini Murta

(31) 98894-3227

Instagram: @vinimurta

Site: www.vinimurta.com