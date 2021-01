Asfalto nos distritos de Rio Branco e Três Coqueiros é solicitado pelo deputado Alex Redano

Distritos de Campo Novo de Rondônia sofrem com buracos, lama e poeira

Atuando no apoio aos municípios, com emendas, ações e parcerias, o deputado Alex Redano (Republicanos) também tem dedicado atenção aos distritos e localidades rurais. Neste início de ano, o parlamentar apresentou indicações para que o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), execute as obras de pavimentação asfáltica do perímetro urbano dos distritos de Rio Branco e Três Coqueiros, no município de Campo Novo de Rondônia.

“Rio Branco e Três Coqueiros estão em franca expansão, com o aumento do comércio e do fluxo de pessoas e de veículos, sendo fundamental que haja a melhoria na infraestrutura urbana dos dois distritos”, observou Redano.

No distrito de Rio Branco, o parlamentar destacou que a situação da avenida principal é preocupante. “Há muitos buracos, deixando a via em péssimas condições de tráfego e por isso solicitamos a intervenção do Governo, através do DER, para que o distrito seja contemplado com asfalto”, completou Alex Redano.

Texto: Assessoria

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO