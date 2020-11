AMT confirma concurso público para dezembro; inscrições encerram em 12 de novembro

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) de Ji-Paraná confirmou para 13 de dezembro de 2020 a realização das provas do concurso público para preenchimento de vagas efetivas e cadastro de reserva. As inscrições, segundo o Instituto Consulplan, responsável pelo certame, encerram amanhã, quinta-feira (12), e podem ser efetuadas até as 16 horas.

A AMT é um órgão autônomo da Prefeitura de Ji-Paraná responsável planejamento, organização, direção, coordenação, execução e controle da prestação dos serviços públicos relativos ao transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário do município.

Serão oferecidas 15 vagas para contratação imediata, distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.245,00 a R$ 2.801,25. O valor da taxa de inscrição será de R$59,80 para os cargos de nível superior; R$57,80 para os de nível médio e R$ 38,80 ao fundamental completo.

O concurso será dividido em prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório para os cargos de nível superior; prova prática, de caráter apenas eliminatório para o cargo de motorista e teste de aptidão física (eliminatório) para os agentes de trânsito.

Serão oferecidas 1 vaga para assessoria contábil e 1 vaga para assessoria de controle interno, ambas para o nível superior. E destinadas 1 vaga para agente de transportes, 3 vagas para agente de trânsito, 2 vagas para agente administrativo e 2 para eletrotécnico aos candidatos que possuam nível médio.

Para os candidatos com ensino fundamental, serão oferecidas vagas de auxiliar administrativo (1), auxiliar de serviços gerais (2) e motoristas (2), nas categorias A e D. Horário e locais das provas serão posteriormente divulgados pelo Instituto Consulplan, AMT e Prefeitura de Ji-Paraná.

As inscrições tiveram início em 28 de setembro de 2020 e são realizadas, exclusivamente, pela internet pelo site www.institutoconsulplan.org.br até o dia 12 de novembro às 16 horas. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o edital para certificar que preenche todos os requisitos exigidos. Não será deferida a solicitação que não atender rigorosamente às normas estabelecidas.

A pessoa transexual (indivíduo que se identifica e quer ser reconhecido socialmente, em consonância com sua identidade de gênero) que desejar atendimento pelo “Nome Social” poderá fazer solicitação pelo e-mail: atendimento@institutoconsulplan.org.br até as 23h59 do dia 11 (hoje) de novembro de 2020.

Fonte:Assessoria