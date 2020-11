Alisson Sandubas visita distrito de Rio Pardo em reta final de campanha

Com uma receptividade bastante positiva, o candidato a vereador Alisson Sandubas (PSDB), visitou neste último domingo (8) a comunidade do distrito de Rio Pardo.

Ao todo foram seis visitas, que resultaram em uma maior aproximação do candidato com a população. Uma das principais queixas da população local durante as reuniões foi a melhoria das condições da unidade de saúde e das salas de aula da escola que atende às crianças da comunidade.

Um ponto positivo destacado pelos moradores foi a entrega dos ônibus escolares, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, e que era uma reivindicação antiga do local.

Alisson está percorrendo os distritos de Porto Velho desde o início da campanha “essas visitas são muito importantes para que eu tenha conhecimento de como é a vida dessas pessoas que vivem mais afastados, o que elas passam, as dificuldades, tudo para que, sendo eleito, eu possa fazer um bom trabalho”, explica.

Cesar foi um dos moradores que abriu as portas de sua casa, reuniu a família e amigos para receber Alisson e ouvir suas propostas de trabalho.

O morador afirma que acredita na credibilidade passada pelo candidato e no desejo que o mesmo demonstrou em ajudar esses locais “acredito que Alisson irá fazer a diferença nos distritos, é um dos poucos que sentimos verdade quando fala que pretende melhorar a nossa realidade, demonstrou estar preocupado com as nossas dificuldades, coisa que não vemos em outros vereadores já eleitos”, completa

A moradora Zilda declara que apoia Alisson para vereador de Porto Velho “conheço a família do Alisson, sei que ele tem total competência para realizar um bom trabalho na nossa comunidade que já sofre há bastante tempo, mas são necessidades que um vereador que tenha empenho é capaz de resolver”, finaliza.