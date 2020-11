Alisson Sanduba’S faz mega reunião com sua Equipe de Campanha, para alinhar o Segundo Turno ao lado Hildon Chaves

Reunião aconteceu na Sede do PSDB, e a grande surpresa da noite, foi o anúncio do apoio do Professor universitário Vinícius Miguel (Cidadania).

Na Reunião que aconteceu nesta terça feira (17), na Sede do PSDB em Porto Velho, Alisson Sanduba’S reuniu com as lideranças de diversos bairros da Capital, que o apoiaram em sua Campanha, para caminharem juntos neste segundo turno apoiando Hildon Chaves para a Prefeitura.

Em sua fala Alisson agradeceu os amigos, lideranças e familiares presentes pela expressiva votação que obteve no domingo (15), que o levou a 1° Suplente e fez um chamamento para que unidos, todos levassem o nome de Hildon Chaves neste Segundo Turno.

Além de Álisson Sandubas, estiveram presente, Lindomar Carreiro Presidente do PSDB Municipal de Porto Velho, Mariana Carvalho Presidente Regional do PSDB Rondônia, o Vereador Maurício Carvalho, Candidato a Vice Prefeito e Hildon Chaves Candidato mais votado a Prefeito de Porto Velho no Primeiro Turno.

A Surpresa e alegria da Noite, ficaram por conta da presença de Vinícius Miguel (Cidadania) , na Sede do PSDB, terceiro colocado no Pleito ocom 29.369 votos , Vinícius Miguel, anunciou que caminhará junto com Hildon Chaves no segundo turno, ele relatou que as Lideranças do PSDB, os apoiadores e partidos Coligados com Hildon sempre trataram a campanha dele de forma repeitosa, isso foi excencial para que tanto eu quanto o Hildon, tivéssemos serenidade e tranquilidade para conversarmos…” disse Vinícius Miguel.

Com o Auditório do PSDB lotado, as Autoridades presentes, discursaram no mesmo sentido, parabenizaram Alisson pela expressiva votação e pediram apoio aos presentes para que no segundo turno assim como foi no primeiro todos estivessem unidos pedindo voto para Hildon Chaves Prefeito.

Lindomar Carreiro Presidente do PSDB, parabenizou Alisson pela Campanha limpa, honesta e vitoriosa, destacou a ótima votação que o Levou a 1a Suplência de Vereador, parabenizou o Tucano Hildon Chaves por sair na frente no 1° Turno, disse que alí estavam amigos, familiares e Lideranças que acreditam que o Progresso e o trabalho de Hildon a frente do Executivo Municipal deveria continuar, saudou Vinícius Miguel e desejou boas vindas ao “Ninho Tucano”, expressão muito usada pelos Tucanos, e disse ainda estar feliz pelo apoio do mesmo, que chegava para somar com a Campanha do Prefeito Hildon Chaves. Disse Lindomar.