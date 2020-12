Agrosan recebe Grade Aradora adquirida com emenda do deputado Adelino Follador

Equipamento de R$ 21,5 mil irá atender vinte e uma famílias associadas

No domingo (13) o deputado Adelino Follador (DEM) esteve na Linha C-54, em Ariquemes, na sede da Associação dos Agricultores do PA Santa Cruz, para entrega de uma Grade Aradora 14 discos, adquirida com emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 21,5 mil, atendendo uma solicitação intermediada pelo vice-prefeito, Lucas Follador (DEM), e vereador eleito Tiago Viola (DEM).

”A Agrosan conta com vinte e uma famílias associadas, e com este equipamento os pequenos agricultores irão facilitar o preparo do solo, aumentar a produção, e consequentemente a renda dessas famílias”, disse Adelino.

O presidente da Associação, Cleiton Luiz da Silva, destacou a necessidade do apoio do poder público aos pequenos agricultores, agradeceu ao parlamentar e falou da importância do equipamento e o quanto irá contribuir com a comunidade.

No caminho, Adelino fez uma parada para verificar as condições da ponte sobre o rio Massangana, que precisa de reparos, sendo esta de responsabilidade da Prefeitura de Ariquemes.

Texto e foto: Assessoria