Agência de veículos premium aposta no atendimento exclusivo para conquistar clientes

André Leonardo Couto, gestor da ALC Veículos – ALC/Divulgação.

Inaugurada recentemente em Pedro Leopoldo, a ALC Veículos comercializa automóveis com valores de 500 mil reais em média e um dos diferenciais é que o comprador negocia com o próprio dono, André Leonardo Couto

Atualmente é possível automatizar e terceirizar quase todos os processos de uma empresa, mas, mesmo assim, um negócio continua sendo feito de pessoas. Essa é a filosofia do empreendedor André Leonardo Couto, fundador da ALC Group, que tem entre as organizações do grupo a ALC Veículos, agência especializada em automóveis premium, novos e seminovos. Quando se pensa em um comércio de carros, logo vem à cabeça um galpão, com várias opções à escolha de cliente e uma equipe de vendedores tentando convencer o potencial comprador a levar o bem para casa. Mas em Pedro Leopoldo, a realidade é diferente.

Fruto de uma paixão do seu fundador por veículos de luxo e superesportivos, a ALC Veículos chegou ao mercado carregando em seu DNA a inovação, característica predominante nos negócios a ALC Group. A maior parte das vendas é realizada on-line, em que o cliente escolhe o carro após ver pelos canais oficiais da empresa. Após decidir, o comprador conversa diretamente com o dono da agência, que, sem qualquer tipo de atravessador, consegue oferecer atendimento exclusivo e negociações que um vendedor dificilmente conseguiria oferecer.

Outro diferencial está na forma com que o cliente pode conhecer o veículo de forma presencial. Ao invés de entrar em um grande galpão ou pátio, o possível comprador vai até à sede da ALC Group, onde funciona a ALC Veículos, e é recebido pelo empresário André Leonardo Couto. “Eu compro carros premium para uso pessoal há muito tempo e considero o atendimento como fator determinante no fechamento de um negócio. Quando decidi fundar a minha agência de veículos, trouxe as melhores práticas do mercado e inovei em diversos aspectos para oferecer a melhor experiência ao meu cliente. A frase ‘o cliente tem sempre razão’ pode ser clichê, mas é um mantra para a nossa equipe”, explica o empreendedor.

Entre as marcas negociadas pela ALC Veículos estão a Porsche, BMW, Mercedez-Benz e Volvo. O advogado e empresário André Leonardo Couto destaca que a ALC Veículos nasceu com um lema que ele traz de sua vida. “Onde os sonhos não envelhecem. Este é o nosso slogan e eu sou uma prova de que os sonhos não envelhecem. Sempre fui apaixonado por carros e, mesmo quando não tinha nenhuma perspectiva de ter um esportivo ou um veículo premium, já sonhava com o dia em que teria o carro dos meus sonhos. E quando esse dia chegou, pensei que poderia ser um meio para que outras pessoas pudessem ter os seus desejos de consumo automotivos realizados. A partir daí, decidi fundar a ALC Veículos”, explica o empreendedor.

A ALC Veículos foi criada para trabalhar com um nicho bem específico de público. “Vendemos veículos premium, com valor médio de 500 mil reais, como, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volvo, etc, tanto zero Km quanto seminovos, com no máximo dois anos de fabricação e até de 20.000 km rodados. Quando o cliente recebe o carro, realizamos a chamada ‘entrega técnica’, em que explicamos todos os recursos do veículo, assim como é feito nas concessionárias. Ou seja, somos uma agência de veículos, mas com as melhores práticas das mais conceituadas concessionárias”, completa.

O ponto físico da ALC Veículos é em Pedro Leopoldo/MG, cidade do Vetor Norte de Belo Horizonte com demanda cada vez mais crescente por automóveis nos segmentos premium e esportivos. Porém, a agência já nasceu conectada e a tecnologia é uma grande aliada. Por meio da web é possível negociar veículos de qualquer lugar do território nacional, com confiança, tranquilidade e segurança, características marcantes do grupo empresarial ALC Group. E como o atendimento presencial é feito pelo dono, as visitas devem ser previamente agendadas.

ALCVeículos – empresa do grupo empresarial ALC Group

Instagram: @alcveiculos_

Telefone: (31) 3662-3862