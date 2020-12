Affonso Cândido faz balanço dos 96 dias na Prefeitura de Ji-Paraná

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (DEM), classificou de “positivo” o período de 96 dias em que esteve à frente da prefeitura por ter priorizado demandas em várias áreas na administração municipal. Ele assumiu no dia 28 de setembro, após o afastamento do prefeito Marcito Pinto (PDT) pela justiça.

De acordo com Affonso Cândido, no setor de infraestrutura, foi possível executar 6 km de recapeamento de vias públicas, operação tapa-buracos, substituir 30 pontes de madeira (zonas rural e urbana) por tubos armicos e a instalação de 250 tubos de concretos (manilhas) para melhorar a vazão das águas das chuvas.

“Em pouco mais de três meses, conseguimos realizar o patrolamento dos 800 km das estradas rurais do município para que pudessem ficar trafegáveis na estação das chuvas”, lembrou o prefeito de Ji-Paraná. Também foi executado o paisagismo no beira rio (1º distrito) e bairro Bosque dos Ipês (2º distrito).

Na área da saúde, o prefeito destacou a implantação do Centro de Terapia Intensiva no Hospital Municipal Claudionor Roriz para tratamento da Covid-19. “Já está em funcionamento e à disposição do estado cinco leitos de UTI que vão ajudar a salvar vidas nesta pandemia”, justificou.

Também ouve a contratação de profissionais para atuar no CTI, entrega de três ambulâncias, inauguração do Centro de Especialidades Médicas, adequação do Centro de Atendimento da Covid-19, com realização de exames de tomografia, pagamento do auxílio Covid para servidores efetivos e comissionados nas UBSs.

Na educação, houve o pagamento de retroativos de especializações concluídas e incorporadas ao cadastro dos profissionais da educação, no exercício de 2020, no valor de R$ 217.7 mil, e efetuado o rateio e pago a todos os servidores da educação do superávit dos 25%, conhecido como 14° salário, totalizando R$ 2,536 milhões.

Na quarta-feira (30), Affonso Cândido apresentou o Plano de Retorno às Aulas (P.R.A./2021). “Preparamos nossas escolas para a volta às atividades. Somos o único município rondoniense com todas as diretrizes para os retornarem às aulas presenciais com toda a segurança”, garantiu.

Ao deixar a prefeitura, quinta-feira (31), Cândido lembrou da entrega das unidades habitacionais do Residencial Rondon I. “Foi com o esforço de outras gestões, mas tive privilégio de coordenar a vistoria, assinatura de contratos e a entrega das chaves aos 600 novos moradores”.

Por fim, o ex-presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná afirmou que, no período, foram liberados mais de 100 benefícios a servidores públicos que aguardavam na fila de espera do Fundo de Previdência de Ji-Paraná. “Havia processos que estavam engavetados desde 2016, que foram liberados agora em dezembro de 2020”, assegurou.

“Agradeço a cada servidor municipal que contribuiu para que fizéssemos muito em tão pouco tempo. Quando assumi, tinha projetos que foram se tornando realidade para atender as demandas de nossa população. Sou grato a todos que acreditaram nas minhas propostas”, reconheceu.