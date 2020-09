Adelino Follador lamenta interferência que impediu a realização da licitação da ponte na RO-459

Parlamentar cobrou agilidade do DER para resolver questionamentos apresentados ao TCE

O deputado Adelino Follador (DEM) criticou a postura da empresa responsável por frustrar a expectativa do processo licitatório e contribuir para a ocorrência de mais atrasos quanto ao início da construção da ponte sobre o Rio Jamari, na Rodovia RO-459, entre o trecho da BR-364/Alto Paraíso.

A empresa, que é do estado de Minas Gerais, protocolou, no último dia 16/09, uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) para que fosse suspenso o certame deflagrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RO), suspendendo todos os atos do Edital de Concorrência Pública, que prevê a obra e seria realizado no dia 17. Acatado, por decisão monocrática, pelo conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, membro TCE/RO, que decidiu pela suspensão de certame.

Em conversa com o deputado Adelino Follador, o diretor geral do DER, Elias Rezende, disse que está “correndo atrás” para quebrar a impugnação da empresa, e que o processo já está de volta à SUPEL para que seja retomado seu andamento o mais rápido possível. Destacou ainda que a empresa tem atrapalhado o andamento de obras em Rondônia, inclusive, sendo a mesma responsável pela ponte da Vala da Aliança, em Porto Velho, que afundou 50 centímetros, ainda sem inaugurar. Ele julga que os argumentos utilizados para a suspensão do certame não são justificados, pois, pontuam detalhes que não comprometem o processo.

O deputado Adelino considera a atitude da empresa um desrespeito cruel com a população, que aguarda ansiosamente o desenrolar do processo e o início da obra.

“Eles não estão nem aí para o sofrimento e a necessidade do povo, eu que tenho acompanhando diariamente está situação, sei da ansiedade e o quanto é importante agilizar este processo, mas infelizmente, por razões de competição somos surpreendidos por estes entraves, e com isso quem mais perde é o cidadão. Agradeço ao Elias, com quem falei na nesta sexta-feira, no momento em que estava acompanhando o trabalho do asfalto em Rio Crespo, que também é uma solicitação nossa”, declarou Adelino.

Fonte: ALE/RO