Acadêmicos de Biomedicina realizam estágio extracurricular e monitoria laboratorial

Após o edital de seleção acadêmica, estudantes do 1º período de Biomedicina da Unesc, em Cacoal, iniciaram o estágio extracurricular supervisionado no laboratório de Microbiologia e Microscopia da instituição.

O estágio é um ato educativo, de caráter teórico-prático, que tem por objetivo principal proporcionar ao estudante a aproximação com a realidade profissional, visando o aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e pedagógico da formação acadêmica.

O programa tem como objetivo favorecer a ampliação e diversificação de aprendizado para os acadêmicos da Unesc, oportunizando a realização de estágios nos setores de microbiologia, microscopia e biossegurança laboratorial.

Já para os estudantes do 3º período, Rafael Pereira Neves de Oliveira e Edilaine Fátima de Souza Santos, a experiência está sendo como monitores no laboratório de Microbiologia e Microscopia. Os monitores oferecem suporte aos estagiários e auxiliam nas atividades técnicas laboratoriais.

De acordo com o supervisor das atividades e coordenador do curso de Biomedicina, prof. Msc. Cássio Antonio Lanfredi dos Santos, as atividades são grandes oportunidades que os acadêmicos tem durante a formação.

“As atividades de estágio e monitoria pontuam a aproximação do aluno com o conhecimento adquirido no âmbito universitário. Quanto mais cedo o aluno se interessar, mais resultados e desenvolvimento de habilidades ele pode ter em sua área de atuação profissional”, destacou.