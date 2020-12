Acadêmica de Direito da Faculdade Católica de Rondônia tem capítulo em livro aprovado no INTERDH 2020

A acadêmica do curso de Direito da Faculdade Católica de Rondônia (FCR), Bianca Galvão Marques, teve um trabalho aprovado no Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos (INTERDH 2020), evento realizado pelo Conselho Internacional de Altos Estudos em Direito (CAED-Jus), entre os dias 27 e 31 de julho. O objetivo do Congresso foi debater os avanços e desafios dos direitos humanos, com apresentação de diversos trabalhos produzidos por brasileiros e estrangeiros.

Como resultado do INTERDH 2020, foi publicado o livro “Teoria e Empiria dos Direitos Humanos”. Nesta produção, Bianca é responsável por um dos capítulos (disponível nas páginas 565-577) intitulado “O judiciário brasileiro e sua imagem de esperança a partir da associação entre juízes e super-heróis”.

De acordo com a autora, o capítulo em questão discute acerca da visão que as pessoas têm de como alguns magistrados são percebidos como heróis da sociedade em virtude de seus julgamentos e decisões.

“Defendo que o Poder Judiciário carece de legitimidade popular e representatividade, motivo pelo qual as pessoas não se sentem defendidas ou protegidas por aqueles que o compõe, fazendo com que cada julgador que transpareça estar mais perto da sociedade, acabe por ganhar esse título de herói”, expõe Bianca.

A acadêmica acrescentou ainda que não concorda com a titulação de herói aos integrantes do judiciário, “pois quando fazemos isso acabamos por qualificar essa pessoa quase que como um ‘Deus’, fazendo com que não seja possível enxergar os erros que ele também é passível de cometer”, reiterou a autora do capítulo.

COMPROMISSO CIENTÍFICO

Para o coordenador do curso de Direito, Prof. Me. Stênio Castiel, a publicação do livro em questão com a participação da acadêmica Bianca Galvão muito orgulha a Instituição e reafirma o compromisso que a FCR tem com a pesquisa científica como um dos seus pilares institucionais. “O pensamento acadêmico incentivado desde o começo do curso gera frutos e o exemplo disso é a conquista da nossa aluna sendo autora de uma obra tão relevante para a sociedade”, disse.

SERVIÇO

O livro “Teoria e Empiria dos Direitos Humanos” está disponível para download ou para compra pelo site com o investimento de R$ 129,00. A publicação é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), do Conselho Internacional de Altos Estudos em Direito (CAED-Jus), do Conselho Internacional de Altos Estudos em Educação (CAEduca) e da Editora Pembroke Collins.