3ª Mostra de Teatro da ‘RC2’ apresenta ‘seis espetáculos’ imperdíveis para o público ‘infantil e adulto’ assistir no conforto de casa pelo canal do Youtube

Se reinventar e mostrar que o show não pode parar! Essa tem sido a frase que mais tem motivado diretores, produtores e até mesmo os atores de teatro que vivem da arte nestes dias de isolamento social no Brasil e no mundo. Sem a possibilidade de encontrar o público fisicamente por causa das medidas de contenção da COVID-19, companhias de teatro e demais agentes artísticos, estão cada vez mais buscando o auxilio da tecnologia para trabalhar levando a sua arte ao público e foi com essa ideia, que a RC2 Teatro Escola (Rua Campos Sales, 1036 – Nova Suíça, BH/MG) mostrou que é possível continuar! Com recursos da Lei 14.017′, denominada ‘Lei Aldir Blanc (LAB) – Secretaria de Cultura (SECULT) e Governo de Minas’, a escola apresenta de 1º de maio até 27 de junho, seis espetáculos para o público infantil e adulto. Além disso, a apresentação do ‘Cenas Curtas de Atores em Formação RC2’, para mostrar como é o processo criativo dos atores. Os espetáculos são transmitidos pelo: https://youtube.com/c/RC2TeatroEscola .

De acordo com Rony Camargo, Diretor Geral da 3ª Mostra de Teatro da RC2, o projeto cultural traz uma mistura bem agradável de espetáculos para o público infantil e adulto que serão realizadas no espaço RC2 e transmitidas pelo Youtube. Ou seja, seguindo as regras gerais de contenção a COVID-19. “A Mostra RC2 de Teatro é uma Mostra de espetáculos teatrais e oficinas, realizadas no espaço RC2, no bairro Nova Suíça em Belo Horizonte, pelo período de um mês. A Mostra permite que os novos agentes culturais de BH exponham seus trabalhos à comunidade, dando a artistas e grupos mineiros a oportunidade profissional e claro, a visibilidade. Ou seja, uma forma dos atores continuarem com a sua arte, todavia, de uma forma nova através de um dos meios que mais utilizamos no dia a dia, o celular, onde assistimos filmes, séries, lemos notícias, vemos fotos de amigos e família entre outros tipos de mídias. Tudo em conformidade com as regras de contenção a COVID-19”, explica.

Questionado sobre como surgiu a ideia de fazer a ‘Mostra de Teatro’, Rony Camargo, Diretor Geral da 3ª Mostra de Teatro da RC2, explica que a ideia do festival começou com a atuação de atores profissionais formados na própria escola. Ou seja, a partir da boa performance deles, viu-se que seria possível realizar a primeira mostra e logo depois as demais. “O Festival da RC2 começou com peças de atores profissionais formados na escola. Suas apresentações de formação continuavam e se tornavam espetáculos e dessa continuidade fazia-se a mostra. Assim, a primeira mostra foi realizada basicamente com oito espetáculos formados na escola e que se tornaram profissionais. Já a segunda mostra contava com outros grupos e oficinas convidadas de outras cidades e espetáculos de fora tornando o projeto uma mostra internacional. Agora na terceira fase do festival que foi contemplada pela lei Aldir Blanc, conseguimos nos apresentar pela primeira vez online, em um formato de bate papo com os artistas que vão falar sobre o projeto, experiências e sobre como participar das oficinas disponíveis. Lembrando que todos vocês estão convidados a assistirem os espetáculos que serão transmitidos pelo Youtube ao vivo. Espero todos em nosso canal”, conclui .

Ficha Técnica | 3ª Mostra de Teatro da ‘RC2’

Direção Geral: Rony Camargo;

Produção Executiva: Kelly Coimbra;

Assistentes de Produção: Jhenifer Sabino, Jéssica Coimbra e Fábio da Mata;

Responsável Técnico (luz e som): Pedro Píramo e Geraldo Iannotta;

Designer Gráfico e Gerenciamento de Mídias: Henrique Flores;

Filmagem, Fotografia, Transmissão e Edição: Bárbara Oliveira, Gustavo Camargos e Marcos Bonfar;

Apresentador da Live Inaugural: Fabrício Viana;

Oficineiros: Dê Jota, Lucas Prado e Rubens Ramalho.

Espetáculos:

Amor de Salto Alto:

(Público: adulto – Classificação: 12 anos – Data: 16/05 – Horário: 19h)

Anjos e Diabinhos em: Pula ou não Pula:

(Público: adulto – Classificação: 12 anos – Data: 23/05 – Horário: 19h)

Auto da Compadecida:

(Público: adulto – Classificação: 12 anos – Data: 30/05 – Horário: 19h)

Jaceflopim Uma Viagem na Imaginação:

(Público: infantil – Classificação: livre – Data: 06/06 – Horário: 16h)

A Princesa Engasgada:

(Público: infantil – Classificação: livre – Data: 13/06 – Horário: 16h)

Um Qualquer Como Qualquer Um:

(Público: adulto – Classificação: 12 anos – Data: 20/06 – Horário: 19h)

Cenas Curtas de Atores em Formação:

(Público: adulto – Classificação: 12 anos – Data: 20/06 – Horário: 19h)

Imagem / Crédito: Divulgação 3ª Mostra de Teatro da ‘RC2’

Trasmissão no canal do Youtube da RC2 Teatro Escola: