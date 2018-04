2ª edição do Interatléticas será realizada neste fim de semana em Cacoal

O maior evento universitário do interior do estado, o Interatléticas, terá sua 2ª edição realizada neste fim de semana. Serão quatro dias de competição entre atléticas das faculdades de Cacoal, com inicio nesta sexta (27) a partir das 19 horas.

A abertura do evento será realizada no Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira, com apresentações culturais de danças, em seguida se inicia os jogos com a modalidade de handebol feminino com a partida entre Atlética Olympia contra Atlética Opressora. Na sequencia tem a estréia do futsal masculino, com a partida entre Atlética Jaguar contra Atlética Magnata. A competição seguira no sábado (28) no Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira, na Quadra Poliesportiva da Escola Bernardo Guimarães e na piscina do clube da APMC, nos períodos matutinos e vespertinos ate sua conclusão na segunda (30).

Ao todo serão oito atléticas participantes, são elas, Jaguar (Medicina – Facimed), Opressora (Unir), Magnata (Eng. Civil – Unesc), Alcatéia (Odontologia – Facimed), Olympia (Ed. Física – Facimed), Bombarda (Direito – Unesc), Abatedora (Med. Veterinária – Facimed) e Squadra (Arquitetura – Facimed), alem de três outras atléticas que estarão como parceiras, a Tormenta (Enfermagem – Facimed), a Armagedon (Engenharias – Facimed) e Tensionada (Fisioterapia – Facimed). As modalidades a serem disputadas são; Futsal, Basquetebol, Handebol, Voleibol, Natação, Tênis de Mesa, Sinuca, Peteca, Truco e Xadrez, nos naipes masculinos e femininos, alem do Pôquer que será realizado com equipes mistas.

O Interatléticas, evento universitário já considerado como o maior do interior de Rondônia nesse aspecto, foi criado com o objetivo de realizar uma interação com a comunidade acadêmica do município de Cacoal, alem da interação social, buscando também uma agregação de atividades esportivas que apresentam inúmeros benefícios a saúde física e mental dos acadêmicos. A Prefeitura de Cacoal, por meio da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC), apóia o evento entendendo que o mesmo fomentara a prática esportiva no município, e desde já convida os acadêmicos das atléticas participantes e a comunidade em geral para prestigiar o evento.