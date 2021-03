† Nota de Pesar –Stênio Castiel Gualberto

A Faculdade Católica de Rondônia (FCR) comunica e lamenta, com profunda dor e pesar, o falecimento do professor e coordenador do curso de Direito, Stênio Castiel Gualberto, ocorrido na madrugada deste domingo (28), em Porto Velho.

Stênio Castiel estava hospitalizado há uma semana, com complicações causadas pelo coronavírus (Covid-19), em um hospital particular da cidade, mas não resistiu.

O professor, que era muito querido pela comunidade universitária era Doutorando em Ciência Jurídica no Programa de Pós-graduação em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Mestre em Ciências Jurídicas também pela UNIVALI. Especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal e foi pesquisador-bolsista da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa (FAPERO). Atuava na FCR ministrando as disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Criminologia.

A FCR está de luto por sete (7) dias. Deixamos nossas orações a Deus e a nossa mãe Maria para que o receba em sua infinita misericórdia e ainda, as condolências aos familiares e amigos por esta inestimável perda.

Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. (João 11:25-26)

Em nome dos docentes, discentes e colaboradores,

Reitoria

Faculdade Católica de Rondônia